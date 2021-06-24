Fırtına, Nazilli'de yaşamı olumsuz etkiledi



Murat GÜRKAN/NAZİLLİ(Aydın),(DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, dün akşam saatlerinde hızı saatte 30 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. İlçenin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, bir galerinin çatısının çökmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi.

Nazilli'de dün etkili olan fırtına nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere birçok mahallede ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların kopardığı elektrik telleri nedeniyle yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Fırtınada, bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. Bir galerinin çatısı çökerken, bazı otomobillerde hasar meydana geldi. Arslanlı Mahallesi'nde karpuz yüklü traktörün üzerine devrilen bir ağaç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜNÜN ARDINDAN ÇATI ÇÖKTÜ"

Organize sanayi bölgesinde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki Hüseyin Çamkır'a ait oto galerinin çatısı fırtına nedeniyle çöktü. Çatı altında kalan üç araçta hasar meydana geldi. Çöken çatının galeri önünde bulunan bir kamyonetin üzerine düşmesiyle iş yeri sahibi ile çalışanları şans eseri yara almadan kurtuldu.

Galeri sahibi Çamkır, o anları, "Aniden bir toz bulutu ve ardından fırtına geldi. Biz arkadaşımla birlikte çatının altında oturuyorduk, büyük bir gürültünün ardından çatı çöktü, Allah'tan kamyonet vardı, onun kasası çatının üzerimize düşmesini engelledi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI, İNCELEMELERDE BULUNDU

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İlçenin önce sel felaketi ardından da fırtına ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Özcan, "Meteorolojik hiçbir uyarı bulunmamasına rağmen fırtına birden bastırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi olarak ekiplerimiz hazırlıklı bir şekilde bekliyordu. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar, Allah daha büyük afetlerden korusun, Nazillimize geçmiş olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Fırtına sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırarak, temizlik çalışması yaptı.

(FOTOGRAFLI)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2021-06-24 06:29:13



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