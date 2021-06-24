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Havalar ısındı, uzmanlar uyardı; “Aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmesine karşı daha dikkatli olun”

İHA

Havalar ısındı, uzmanlar uyardı; “Aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmesine karşı daha dikkatli olun”

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da sağlıkçılar, vatandaşların aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi. Özellikle içme suyu ve bozulmuş gıdaların metabolizma sistemini bozarak ishale neden olduğunu belirten Liva Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Demir, özellikle yaşlı ve çocukların bu dönemde daha dikkatli olmasını tavsiye etti.
Aşırı sıcaklarda gıdaların daha çabuk bozulduğunu ve yaz sezonu boyunca özellikle Aydın ve Ege’de yaşayanların daha duyarlı olmasını tavsiye eden Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Demir, “Sindirdiğimiz yiyecek ve içeceklerin kalın bağırsaklarınızdan hızlı ve büyük miktarda çıkmasıyla oluşan durum ishal olarak tanımlanır. Vücudumuz normalde, sıvıyı emer ve yarı katı dışkıyı dışarı atar. Fakat kalın bağırsağımız besinlerdeki sıvıyı ememezse, sulu dışkı ortaya çıkar. Hastalık hasta birey ile temastan, ortak kullanılan eşyalardan, tuvaletten de bulaşabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde ishal vakalarına karşı daha duyarlı olunmalıdır” dedi.
Yaz aylarında kol gezen bakterilerin en fazla gıdalar üzerinde yuvalandığını ifade eden Başhekim Demir, “Yaz döneminde ishal vakalarını çok görüyoruz. Bu yüzden özellikle ellerin iyice yıkanması, gıdaların yıkanıp tüketilmesi gibi basit hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Bunun yanında yaz sezonu boyunca bol bol sıvı tüketilmesi de kişinin sağlığı için önemlidir. Özellikle çocukların dengeli beslenmesi ve fast food tarzı gıdalardan uzak durmasını sağlamalıyız. Bu dönemde hijyen sağlıklı ve doğal gıdaya çok önem verilmelidir” diyerek başta çocuklar olmak üzere yaz döneminde herkesin hijyen kurallarını azami ölçüde uyup doğal ve dengeli beslenmesini tavsiye etti.

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