İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, başarılı öğrencileri ağırladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri' yarışmasında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Türkiye Finallerinde Aydın'ı temsil edecek olan Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayarak ödüllendirdi.



Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri İlayda Davas ve Duru Kocalar, danışman öğretmenleri Aslı Atalay rehberliğinde hazırladıkları 'Masallarda Kutup Kültürü' konulu proje hakkında Okumuş'a bilgi verdi. Okumuş, 67 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye Final Yarışması'nda Aydın'ı temsil edecek öğrenciler ile danışman öğretmenlere başarılar dileyerek, başarıda emeği olan tüm eğitimcileri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.