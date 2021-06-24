Unutulmaya yüz tutan geleneksel Türk sanatları, Aydın’da yeniden canlanıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Geleneksel Türk Sanatları’nın unutulmamasını isteyen gençlere kapılarını açıyor.



Aydın’ın tek Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar bölümüne sahip Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, unutulmaya yüz tutan Geleneksel Türk sanatlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel projeleriyle de adından söz ettiren Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar alanında yetenekli öğrencileri kayıt yaptırmaya davet ediyor. Türk İslam tarihinin önemli sanatlarından olan ve unutulmaya yüz tutan Hüsni Hat, Ebru ve Tezhip alanında öğrencilerine eğitim veren Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ev ortamını aratmayan pansiyonu, birçok sosyal ve kültürel faaliyetleri yapma imkanı ile özel yetenekli gençlere de kapılarını açıyor. Özellikle Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar alanındaki yeteneklerini geliştirmek isteyen ortaokulu bitirmiş liseye başlayacak öğrenciler için yeni bir imkan sunan Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerine tecrübeli akademik kadrosu ile birlikte Hüsni Hat, Ebru ve Tezhip alanında eğitimler verecek. Yetenek sınavını geçen öğrenciler burada alacağı eğitimle ileriki eğitim öğretim hayatlarında ve özel yaşantılarında kendilerini rahatça ifade edebileceği güzel bir etkinlik kazanacaklar. Öğrencilerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerine yine yetenek sınavı ile kolaylıkla girebilmeleri konusunda da hazırlanacak.

"Aydın’da hafızlık programına da sahip tek okul"

Aynı zamanda Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydın’da “Hafızlık” programına sahip tek okul. Valilik, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmış olan protokol ile İlkokulu bitirmiş, 5.sınıftan başlayan 6. ve 7. sınıfı da kapsayan bir eğitim ile okulda resmi hafızlık eğitimi veriliyor.

"Son başvuru 30 Haziran"

Unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatların yeniden canlandırılmasını amaçlayarak bu yetenek sınavıyla Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar sınıflarına kayıt yapmak isteyen öğrenciler, internet üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar okulun resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

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