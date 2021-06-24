Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti

İHA

Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki memur emeklisi Bilent Büyüktarakçı, su kabaklarına kurduğu atölyesinde hayat veriyor. Pandemi dönemi ile birlikte içindeki sanatçıyı ortaya çıktığını belirten Büyüktarakçı, su kabakları ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartıyor.
Geçmişte su taşımada kullanılan su kabakları günümüzde ince işçiliği ve süslemesiyle sanatseverlerin ellerinde yeniden hayat buluyor. Gün geçtikçe rağbetin arttığı süslemeli su kabakları Aydınlı Bilent Büyüktarafçı'yı da cezbetti. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden emekli olan Büyüktarakçı pandemi dönemi ile birlikte evde kalanınca, evinde bulunan su kabaklarını çeşitli figürler çizerek boyadı. Ortaya çıkarttığı eserler çevresindekiler tarafından beğenilen Büyüktarakçı daha sonra kurduğu atölyesinde su kabaklarını elektrik tesisatı döşeyerek gece lambaları başta olmak üzere birbirinden farklı şekillere büründürmeye başladı. Evde kaldığı dönemde yeniden meslek sahibi olan Büyüktarakçı ürettiği ürünleri açtığı sosyal medya hesabından vatandaşların beğenisine sunuyor.

"Ürettikleri çevresindekiler tarafından beğenilince motive oldu"
Pandemi döneminde evde kaldığı süre içerisinde evinde bulunan su kabaklarını boyadığını ve ortaya çıkarttığı ürünlerin çevresindekilerce beğenilince motive olduğunu belirten Bülent Büyüktarakçı, "Bundan 2 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden emekli oldum. Tüm dünyada da etkili olan Korona virüs ülkemizde de görülmeye başladığı dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. O zamanlarda evde bulunan su kabaklarımızın üzerine çiçek, böcek gibi resimler yaparak boyadım. Ortaya çıkan ürünler çevremdekiler tarafından beğenilince bu benim çok hoşuma gitti. Ben de bulabildiğim su kabaklarını alarak üzerlerinde değişik figürler çizmeye devam ettim. Asteriks ve Recep İvedik gibi film ve çizgi film karakterleri yaptım. Bunları arılar, uğur böcekleri ve Kapadokya balonları izledi. Daha sonra su kabakların Aydın'a uyarlayarak Aydın efelerini çizdim ve fes yaptım. Sağ olsun bunları gören arkadaşlarım bana destek olmaya ve satın almaya da başladı. 3035 liraya mal ettiğim ürünleri 50 liraya satıyorum. Profesyonel değilim, tamamen amatörce üretim yapıyorum. Korona virüs ile birlikte ben de içimdeki sanatçıyı keşfettim. Benim gibi daha bir çok arkadaşımız bu pandemi döneminde kendi el emeklerini ortaya çıkarttı" dedi.

Su kabağından gece lambası yapımını anlattı
Su kabağından gece lambasının nasıl yapıldığını anlatan Büyüktarakçı, "Öncelikle su kabağının dışını güzelce zımparalıyorum. Daha sonra üzerine ne yapmak istiyorsam onu çiziyorum ve matkapla aralıklı olarak deliyorum. Sonra içerisini oyarak çekirdeklerini çıkartıyorum. Sonrasında boyamaya geçiyorum. Kabak çok fazla boya çektiği için 23 kat boyama yapıyorum. Boyadan dolayı bazen delikler tıkanabiliyor onları tekrar açıp cilalıyorum. En son olarak da elektrik tesisatını döşeyip sonlandırıyorum" diye konuştu.

"İnsan üretince mutlu oluyor"
Su kabaklarından ortaya çıkarttığı ürünleri gördükçe mutlu olduğunu kaydeden Büyüktarakçı şunları söyledi:
"Biraz zahmetli bir iş ama tamamen hayal gücünüze bağlı. Çok değişik şeyler yapılabilir. Bir kabaktan bir ev, bir insan, bir hayvan ve bir film karakteri gibi farklı ürünler ortaya çıkartıyorum. Bu işi satayım kar edeyim diye yapmıyorum, insan ürettiği zaman mutlu oluyor sadece olay bu. İnşallah en kısa zamanda Korona virüs salgını sona erer, kısıtlama günler tamamen biter daha güzel günlerde daha güzel ürünler üretirim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor'dan siftah
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan siftah
Unutulmaya yüz tutan geleneksel Türk sanatları, Aydın’da yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan geleneksel Türk sanatları, ...
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı ...
Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti Karya Farma HBX AR-GE, bu defa güvenlik görevlisi ve sporcular için kafa yordu
YEREL HABERLER Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası ...
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, başarılı öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, başarılı öğrencileri ...
Türkiye’de arılar nüfus planlamasına gitti Kuraklık ve hava şartlarındaki dengesizlik arıları da olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Türkiye’de arılar nüfus planlamasına gitti Kuraklık ...
Havalar ısındı, uzmanlar uyardı; “Aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmesine karşı daha dikkatli olun”
YEREL HABERLER Havalar ısındı, uzmanlar uyardı; “Aşırı sıcaklarda ...
Fırtına, Nazilli'de yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Fırtına, Nazilli'de yaşamı olumsuz etkiledi
Aydın'da fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü
YEREL HABERLER Aydın'da fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan ...
Söke'de durdurulan otomobilin motor kapağından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Söke'de durdurulan otomobilin motor kapağından ...
Kaymakam Şahin yağıştan zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin yağıştan zarar gören mahallelerde ...
Söke’de Aracın Motor Panjuruna saklanan 1 Kilo 185 Gram Stunk Yakalandı
YEREL HABERLER Söke’de Aracın Motor Panjuruna saklanan 1 Kilo 185 ...
Aydın’da fırtına hasarları devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da fırtına hasarları devam ediyor
Sökespor İscehisar'dan bir puan koparabildi
YEREL HABERLER Sökespor İscehisar'dan bir puan koparabildi
Münir Özkul’un adı Aydın’da yaşatılacak
YEREL HABERLER Münir Özkul’un adı Aydın’da yaşatılacak
Nazilli Belediyesi'nden anında müdahale Başkan Özcan; "Bütün ekiplerimiz ile sahadayız"
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden anında müdahale Başkan Özcan; ...
Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın ...
Nazilli’de kısa süreli fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Nazilli’de kısa süreli fırtına etkili oldu
Vali Aksoy, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il"
YEREL HABERLER Vali Aksoy, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler ...
Efeler Belediye Başkanı Atay'dan YKS öğrencilerine moral pikniği
YEREL HABERLER Efeler Belediye Başkanı Atay'dan YKS öğrencilerine ...
Başak Koleji'nden 'İleri Dönüşüm Hareketi' projesi
YEREL HABERLER Başak Koleji'nden 'İleri Dönüşüm Hareketi' projesi
Başkan Atay’dan mahalleler için yeni adım
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan mahalleler için yeni adım
Masanın üstündeki kül tablasını çaldı
YEREL HABERLER Masanın üstündeki kül tablasını çaldı
Kuşadası Belediyesi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi personeline İş Sağlığı ve ...