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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor

İHA

Aydın'da aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında aşışama çalışmaları devam ediyor. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde günlük 3 bin aşı yapma kapasitesine sahip aşı uygulama alanlarında vatandaşlar gece yarısına kadar aşılanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında geliştirilen aşılar vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Türkiye'de de bugüne kadar 49 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı 30 milyon 225 bin 526'sı ilk, 14 milyon 680 bin 180 olmak üzere toplamda 44 milyon 905 bin 706 doz aşı uygulandı. Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da aşılama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aşılama kapsamında Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde de aşılama çalışmaları her gün gece saat 24.00'a kadar devam ediyor.

Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İlave olarak açtığımız Covid19 aşı poliklinikleri, hastanemiz bahçesinde yeni yerinde hizmet vermektedir. Aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için, polikiliniklerden uzak bir noktada, hastanemiz bahçesinde açık alanda yeşillikler içerisinde, yeni aşı uygulama alanlarında günlük 3 bin aşı yapma kapasitesine sahip, 35 personelle birlikte iki ayrı noktada 10 polikilinikle vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Aşı ekimizle birlikte, kıymetli vatandaşlarımızı, sırası gelen herkesi aşı olmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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