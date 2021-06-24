Aydın'da araç yangını

Aydınİzmir Otobanı'nda seyir halinde alev oto kurtarma aracı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.



Olay, Aydınİzmir Otobanı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 35 APN 795 plakalı oto kurtarma aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.