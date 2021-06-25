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Aydın’da alternatif turizmde yeni rota: "Ada Camping" Ada Camping, Kuşadası’nın yeni yüzü oldu

İHA

Aydın’da alternatif turizmde yeni rota: "Ada Camping" Ada Camping, Kuşadası’nın yeni yüzü oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla misafirlerini ağırlamaya başlayan ve açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Sevgi Plajı Ada Camping, Kuşadası'na turizmde yepyeni bir yüz oldu.
Ada Camping'de ağırlanan misafirler kendi karavanlarında ve çadırlarında kalabilirken, isteyenler de konforlu "glamping" (modern kampçılık anlayışı) veya kamp alanındaki kurulu çadırlarda uygun fiyatlarla kalabiliyor. Kamp alanının, kumsalın ve Mavi Bayraklı denizin keyfini süren kampseverler, alanda çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirdiklerini ve özellikle alanın temizliğinden çok memnun kaldıklarını söyledi.
'Güzel bir kamp ortamı var'
Uzun yıllardır ilk kez bir çadır kampında kalan Elif Kakız "Buraya iki gün kalmak için gelmiştim, fakat kalmaya devam ettik. Güzel bir kamp ortamı var. Pandemi sürecinde çok büyük zorluklar yaşadık. Çocukların doğaya ve denize kavuşması gerekiyor. Geleli beş gün oldu, fakat bir hafta daha kalmayı planlıyorum ve daha konforlu olduğu için bu bir hafta boyunca glamping'de kalacağız. Buranın denizi de çok temiz, oğlum denizden çıkmıyor, güvenle denize giriyor. Genelde kamplarda sorun olan tuvaletler burada tertemiz" ifadelerini kullandı.
'İzmir'e yakınlığından dolayı tercih ettik'
Kampa arkadaşlarıyla birlikte gelen ve verilen hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Semra Hanım "İzmir'de yaşıyoruz bize oldukça yakın. İlk kez duyduk, merak ettik. Arkadaşlarımızla karar verip geldik. Bu ilkti, o kadar memnun kaldık ki son olmayacak. Temiz; denizi, kumsalı çok güzel. Çadırlar çok güzel ve konforlu, otel konforu gibi; lavabolar tertemiz. Çocuklar için güvenli, oyun alanları güzel, çok memnun kaldık. Gelirken bu kadarını beklemiyordum. Çevre temizliği, marketi, yiyecek alanları... Her şey düşünülmüş" şeklinde konuştu.
Belediyelerin vatandaşlara buna benzer hizmetler vermesinin yerinde olacağını söyleyen Semra Hanım "İlk kez belediyelere ait bir yerde kaldım. Bu güzelliği görünce daha da çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Belediyelerin de böyle bir imkânı sunması çok güzel. Bu çalışmalarından dolayı belediye başkanlarımız Özlem Çerçioğlu'na ve Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
'Alan gayet bakımlı ve tertemiz'
Karavanlarıyla yolculuk yapan ve kamp alanında kendi karavanlarında ailesiyle birlikte kalan Ülkü Pınarbaşı, uzun zamandır yolda olduklarını belirtti. Kamp alanına biriken çamaşırlarını yıkamak ve ihtiyaçlarını gidermek için geldiklerini ifade eden Pınarbaşı, "Burayı çok beğendim, çok düzenli ve çok temiz. Genellikle kamp alanları bakımsız olur ve çöp bir sorundur, burada ise gayet bakımlı ve hiç bir yerde çöp yok. Denize yakın olması da özellikle çocuklarımız için çok güzel. Yaklaşık 25 gündür yoldayız, ilk defa bu kadar sıcak bir denize denk geldik" şeklinde konuştu.
Alanda misafirlere Aydın Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ege Et, Kuşadası Belediyesi iştiraki Adamarket ve bakkalla da hizmet veriliyor. Alanda bir kampçının ihtiyaç duyacağı bulaşık yıkama alanı ve çamaşır yıkama hizmeti gibi birçok hizmet de veriliyor, akşamları ise yakılan kamp ateşinde sohbet kampseverleri bekliyor.
Başkan Çerçioğlu, “ Turizme yatırımlarımız devam edecek”
Aydın'da alternatif turizm rotalarına yatırım yapacaklarının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, nezih bir ortamda deniz kenarında kamp yapmak isteyen herkesi Ada Caping'e beklediklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu "Ada Camping'e gelen misafirlerimizin yaşadıkları mutluluk ve memnuniyet bizleri çok sevindirdi. Aydın'da turizmi çeşitlendirmek için yeni turizm rotaları oluşturmaya, turizme yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ada Camping'in de bulunduğu kilometrelerce uzunluktaki, Mavi Bayraklı Sevgi Plajı zaten başlı başına bir cazibe merkezi. Bunun yanı sıra kilometrelerce uzunluktaki yürüyüş ve bisiklet yolu da misafirlerimizin keyifle kullandıkları alanlardan. Kamp hayatını seven herkesi Ada Caping'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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