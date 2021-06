Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ve Aydın Şoförler Odası işbirliği ile gerçekleştirilen denetimlerde Aydınlı şoförlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya konulan “Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası” kapsamında, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen projeli eğitim faaliyetleri Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri, il genelinde devamlı olarak trafik ortamında kazaya karışma riski bulunan ticari taksi, dolmuş, halk otobüsü gibi araç şoförleri ile bir araya geldi. Her yıl düzenlenen “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi” kapsamında Aydın Şoförler Odası işbirliği ile birlikte Aydınlı şoförlere genel trafik eğitimi verildi. Pandemi koşullarına göre düzenlenen eğitimde her gün trafikte direksiyon sallayan şoförlerin talep ve sıkıntıları da görüşüldü.

“Trafik kültürü oluşturmalıyız”

Trafik kazalarını en aza indirmek adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu; “Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir. Araç ve sürücü sayısının her geçen gün arttığı ilimizde de trafik kazalarını en aza indirebilmek ve zaman içerisinde toplumda olumlu bir trafik kültürü oluşturabilmek için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak farkındalık oluşturacak yöntem ve projeler ile eğitim, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir” dedi.

“Trafikte örnek olmalıyız”

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, "Bizler trafiği en fazla meşgul eden, trafik içerisinde ekmeğimizi kazanan bir meslek grubuyuz. Bu sebeple özellikle trafik kazalarının, bizim ekmek paramızla alakası var. Onun için bizlerin profesyonel olarak daha dikkatli olmalıyız. Özellikle öfke kontrolümüz, yapacağımız hareketler konusunda daha dikkatli olmalıyız. Ülkemizdeki nüfus yoğunluğuna göre trafik kazalarındaki istatistiklerde Avrupa Birliği standartlarını yakaladığımız söyleniyor. Bu gerçekten önemli bir konu. Bölünmüş yolların, denetimlerin olması, bu tür eğitim faaliyetlerinin de sık yapılmış olması, özellikle trafik kazalarını aşağıya indirmekte, can ve mal kaybını da en aza indirme konusunda da oldukça önemli. Özellikle ilimizde motosiklet kazalarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebeple özellikle biz şoförler trafikte örnek olmalıyız. Çünkü biz bu işten ekmek paramızı kazanıyoruz. Biz şoförler olarak daha profesyonel olursak, daha iyi bir örnek oluruz” dedi.

Eğitimde emniyet kemerinin önemine de dikkat çekilirken, katılımcılara Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme videoları da izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.