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Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem

İHA

Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem

Didim’deki kaçak yapılarla olan mücadelesi ile tanınan ve geçtiğimiz gün, ilçede ikiz kuleler olarak adlandırılan ve kaçak olduğu bilinen yapıların sahipleri tarafından bir restoranda beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a destek ziyaretleri devam ediyor. Başkan Atabay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, isim vermeden saldırganların ruhsatsız otelini açtığını ileri sürdüğü AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'u eleştirdi. Yavuz ise, bu yöndeki her soruya cevap verdiğini söyledi.
Rant çeteleri ile mücadelesinin devam ettiğini ve kendisini hiçbir şeyin yıldıramayacağını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a Türkiye’den destek gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Başkan Atabay’a destek olmak için Didim’e geldi.
Program kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve partililer katıldı.
Başkan Atabay’a yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Keşke Didim’e belediye başkanımızın başarılarını ve yaptığı hizmetleri kutlamak için gelseydim ama bugün kendisine geçmiş olsun demek için buradayız. İnşallah önümüzdeki günlerde de Didim’e sunduğu o güzel hizmetleri açılışlarında bir araya gelerek, o mutluluğu paylaşacağız. Belediye Başkanımız, Didim’de hemşerilerimizin menfaatini savundu. Hiçbir tehdide hiçbir şantaja hiçbir baskıya boyun eğmedi. Didim’de hemşerilerimizin de o haklı mücadelesini devam ettirerek dimdik durdu. Korkutmaya çalıştılar. Her türlü çirkinliği yaptılar, işi o kadar ileriye götürdüler ki şiddete başvurdular. Başkanımız Didim’i hemşerilerimizin her zaman menfaatini koruyacak her zaman hizmetinde olacak. Biz de sonuna kadar başkanımızın yanında olacağız ve o hizmetlerini devam ettirecek. Onlara asla pabuç bırakmayız” ifadelerini kullandı.
Saldırıyı yapan ve yaptıranların uzantılarının iyi takip edilmesi gerektiğini kaydeden Torun, “Bunların işbirliği içerisinde bulundukları her yerden kötü kokuları gelmeye başladı. Didim’de de onların uzantıları var. Bunların her gün ekranlarda sosyal medyada kimlerle iş tuttuklarını kimlerle işbirliği içerisinde olduklarını görüyoruz” diyerek isim vermeden kaçak otelin açılışına katılan ve bu kişilere desteklediğini ileri süren AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’u da eleştirdi. Torun, Yavuz’un kaçak otelin açılışına katılmasının üzüntü verici olduğunu belirterek “Ne hale gelmişiz. Kimin kiminle gayri meşru ilişki içerisinde olduğu belli değil ama temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
İddiaları kabul etmediğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenlediğini ve düzenlediği toplantıda tüm iddialara cevap verdiğini söyledi. Milletvekili Yavuz açıklamasında "Bizim programlarımız uygun olduğu sürece, ilimiz genelinde her türlü açılış veya organizasyonda hemşerilerimizin davetlerine icabet etmeye özen gösterdiğimiz kamuoyu tarafından yakinen bilinmektedir.
Bu doğrultuda, işletme sahipleri tarafından bize ulaştırılan otelin açılış davetine icabet ettik. Kaldı ki, söz konusu otelin açılış programında bizim haricimizde ünlü bir spor kulübünün başkanı, ilimizden ve yurt genelinden birçok iş adamı ve siyasiler de yer aldı. Gelen bir davete bizimde katılmamız kadar doğal bir şey olamaz mı? Ruhsatı olmayan bir otel açılışı diyorlar! Ben Didim Belediyesinin zabıta memuru muyum? Söz konusu otelin ruhsatının
olup olmadığını ben nereden bilebilirim" ifadelerini kullandı.
Saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Deniz Atabay’a geçmiş olsun dileklerini sunan CHP Genel Başkanı Seyit Torun, “Atabay yalnız değildir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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