Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Proje Yarışması'na katılacak

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneğinin birlikte projelendirdikleri ve uyguladıkları “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Müzesi Projesi" yarışmaya katılacak.



459 Belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği “Proje Özendirme ve Uygulama Yarışması “yirmi yıldır yapılıyor. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği başkanı Mahmut Ökçesiz yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin saygın yarışmalarından biri haline geldi. Geçmişte Kuşadası Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma, Güvercinada Kalesi Restorasyonu ve Urgancı Su Kemeri ve benzeri projeleriyle birkaç kez bu yarışmanın çeşitli dallardaki ödüllerine layık görüldü. 2020 yılı Özendirme ve Uygulama Ödülleri yarışmasına belediye le birlikte hazırladığımız mezarlık müzesi çalışmasına“ proje dalında “ katılma kararı alındı. 13 Ağustos 2021 tarihine kadar istenilen başvuru dosyası; Kuşadası Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Tarihi Kentler Birliği’ne göndereceğiz. Dosyanın hazırlık toplantılarının birincisini 15 gün önce ve ikincisini de bugün yaptık. Toplantıya; AB ve Dış İlişkiler Müdürümüz Özge Önderoğlu Akkuyu başkanlığında, mimar Yıldız Yavuz, Mimar Burak Aran, Müzeler Direktörü Edip Adanalı, AB proje uzmanı Burcu Kanbal katıldı. Ülkemizin en saygın Kültürel Mirası Koruma Yarışmalarından biri olan bu yarışmaya katkı vermekten onur duymaktayız. Bize bu fırsatı veren başta başkanımız Ömer Günel olmak üzere belediyenin ilgili kurumlarına ve fedakar personeline de çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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