Kuyucak’ta çöpten tasarruf sağlanacak

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sıfır atık projesiyle yola çıkan Kuyucak Belediyesi, ilk etapta bin eve ücretsiz çöp kovası dağıtarak tasarruf ve çevre temizliği için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Bu proje ile sadece ilçe merkezimizde yılda bir milyon TL tasarruf sağlayacağız” dedi.

Kuyucak Belediyesi örnek bir projeye imza atarak evlerde kullanılan çöpleri geri dönüşüme kazandırmak için ilk etapta bin eve ücretsiz geri dönüşüm poşeti ve çöp kovası dağıttı. Kuyucaklıların bundan böyle hiçbir çöpü heba olmayacak. Belediyenin verdiği çöp bidonlarına ve poşetlerine konan çöpler yetkililere teslim edilecek. Çöpler ayrıştırılarak gübre başta olmak üzere birçok farklı alanda kullanılacak. Pilot bölgede uygulamaya başlanan proje ile çöp konteynerlerinden kaynaklanan sokaklardaki kötü kokuların önlenmesinin yanısıra hem çöp toplama maliyeti düşecek hem de geri dönüşüm ile ekonomiye destek sağlanacak.

Evsel atıklardan kompost ve gübre elde edilecek

Uygulama kapsamında her daireye zimmetlenmiş olan çöp bidonlarının içerisine evsel atıklar poşet ile bırakılacak. Cam, plastik, metal ve kağıt atıkları da mahallelerdeki belirli noktalarda bulunan tel kafeslere bırakılarak yetkilerce toplanacak. Evsel atıklar Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilerek kompost ve gübre olarak geri dönüşüm ile tarımda kullanılması sağlanacak. Yaklaşık 6 bin nüfuslu ilçe merkezinde uygulanacak proje kapsamındaki ayrıştırma sayesinde belediye çöp toplama ve işçilik giderlerinden yıllık 1 milyon TL civarında tasarruf sağlamış olacak. İsrafla Mücadele ve Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalar sayesinde ilçede hem çevre bilinci oluşturmayı hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen AK Partili İlçe Belediyesi Aydın'da birçok projede olduğu gibi belediyecilikte örnek çalışmalar sergilemeye devam ediyor.

Yılda bir milyon TL tasarruf hedefleniyor

“Bu proje ile sadece ilçe merkezimizde yılda bir milyon TL tasarruf sağlayacağız” diyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlatılan ‘İsrafla Mücadele ve Sıfır Atık Projesi'ne bizde Kuyucak Belediyesi olarak destek sağlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha güzel daha yaşanabilir pırıl pırıl bir Kuyucak bırakabilmek gayesiyle projemizi hayata geçirdik. Bundan sonra hem çevre kirliliğinin önlenmesi açısından hem de israfla mücadele ve geri dönüşüm konusunda belediyemize, Kuyucak'ımıza ve ülkemize destek sağlamış olacağız. Konutlardan evsel atıklarımızı ayrıştırarak toplayacağız. Evsel atıklar her daireye vermiş olduğumuz çöp bidonlarının içerisine poşet ile bırakılacak. Cam, plastik, metal ve kağıt atıklarını da mahallemizin belirli noktalarında bulunan tel kafeslere bırakmak suretiyle bu emtiaların geri dönüşümü sağlanacak. Evsel atıklar ise Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilerek kompost ve gübre olarak geri dönüşüm ile tarımda kullanılacak. İlçemizde gerçekleştireceğimiz bu ayrıştırma sayesinde de belediyemizin çöp toplama ve işçilik giderlerinden yıllık 1 milyon TL civarında tasarruf bekliyoruz. ‘İsrafla Mücadele ve Sıfır Atık Projesi’ kapsamındaki çalışmalarımız sayesinde ilçemizde hem çevre bilinci oluşacak hem de ekonomiye katkı sağlamış olacağız.”

“Aydın’da belediyecilikte örnek çalışmalar sergiliyoruz”

Başkan Ertürk, “Aydın'da birçok projemizde olduğu gibi belediyecilikte örnek çalışmalar sergilediğimiz gibi bu projemiz ile de bir ilke imza atıyoruz. Kuyucaklı vatandaşlarımızın da katkılarıyla ve devamlılığıyla bunu başaracağız. Hep birlikte Kuyucak'ımızı güzel günlere taşıyacağız. Bu projemiz sayesinde mahallelerimizde çöp konteynırlarından dağılan kötü kokuları ve çevre kirliliğini engellemiş olacağız. Birçok vatandaşımız dağılan kötü kokulardan dolayı balkonlarında oturamıyordu. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla balkonlarında oturabilecekler. Projemize destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çöp bidonlarını teslim alan mahalle sakinleri de Başkan Ertürk’e teşekkür ederek destek sözü verdiler.

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