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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan YKS’de öğrencilerin yanında

İHA

Başkan Özcan YKS’de öğrencilerin yanında

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ne girecek olan adaylara 17 okulda 15 bin adet su, maske ve meyve suyu dağıttı.
Pandemi döneminde örnek çalışmalara imza atmaya devam eden Nazilli Belediyesi; Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan adaylara toplam 17 okulda 15 bin adet su, maske ve meyve suyu dağıttı.
Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü’nde sınava girecek olan adayları ve ailelerini ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bugün burada sizlerin heyecanını paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah her biriniz emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde alırsınız. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Su, maske ve meyve suyu dağıtımının Pazar günü de devam edeceğini kaydeden Başkan Özcan; “Ekiplerimiz geçtiğimiz günlerde yoğun bir mesai harcayarak sınav salonu olarak kullanılacak sınıfların tamamını özel solüsyonlarla temizledi. Ayrıca okullarımız en iyi şekilde dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirildi. Belediye personelimiz tarafından kurulan stantlarımız yarın da öğrencilerimize ve ailelerine hizmet vermeye devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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