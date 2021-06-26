Büyükşehir Belediyesi YKS sınavına giren öğrencilerin yanında

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri YKS sınavı öncesinde sınıfları dezenfekte etti. Sınav sabahı da öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sınava giren öğrencilere ve velilerine maske ve su dağıttı.

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayatına başlamadan önceki son durağı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başladı.

Sınav öncesinde okul önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) sınav öncesinde öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Pandeminin ilk günlerinden bu yana vatandaşlara maske ve hijyen kitleri dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, YKS öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı.

Aydın’ın Nazilli, Efeler ve Söke ilçelerindeki okullarda yapılan YKS sınavı öncesinde, sınava girecek öğrencilere ve onlara eşlik eden velilerine maske ve su dağıtıldı.

“Sınıflar dezenfekte edildi”

Sınav öncesinde ABB Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince dezenfekte edilen sınıflar, öğrencilere hijyenik bir ortamda sınava girme imkanı sağladı.

“Başarılar ve aydınlık yarınlar diliyorum”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile öğrencilere başarılar dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın her bir oturumu için tüm adaylara başarılar ve aydınlık yarınlar diliyorum.” dedi.

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