Aydınlı gençler, uyuşturucunun zararlarına karşı bilgilendirildi

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerle gençleri bilgilendirdi.



Uyuşturucu kullanım yaşı her geçen gün düşerken, ülke genelinde de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Efeler ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Normalleşme süreci ile birlikte tekrar faaliyete geçen kafeler ve gençlerin yoğun olduğu noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekerek gençleri bilgilendirdi.

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