Aydın'da kaza: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesin Yedi Eylül Mahallesi İmamHatip Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 09 T 0101 plakalı ticari taksi ile 09 ADP 879 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi savrularak refüje çarpan taksi sürücüsü S.Ö. ile yolcu Y.E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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