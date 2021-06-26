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Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi

DHA

Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, aniden çıkan fırtına beraberinde yağmur ve dolu getirdi. 15 dakika süren fırtınada onlarca çam ağacının dalları kırılırken, bir çam ağacı de kökünden çıktı. Telefon ve elektrik direklerinin kırıldığı fırtınada bazı mahallelerde elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı, bir kişi de yaralandı.
Şiddetli fırtına kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Kızılcapınar Mahallesinde saat 17.30 sıralarında başlayan fırtına beraberinde yağmur ve dolu getirdi. Yaklaşık 15 dakika süren fırtınada, onlarca çam ağacının dalları koparken, bir çam ağacı yerinden sökülerek yola devrildi. Beton elektrik direği ise fırtınanın hızına dayanamayarak kökünden kırıldı. Elektrik telleri koptu, telefon direği yarıdan kırılarak yola düştü. Yollar trafiğe kapanırken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Fırtınada cam balkondaki camların patlamasıyla bir kişide el ve ayaklarından yaralandı.
PATLAYAN CAMLARDAN YARALANDI
Fırtınanın çıkacağını hissederek cam balkonu korumaya çalışan Gürkan Kulaçoğlu, "Havanın kararmasıyla birlikte bende kendi imkanlarımla fırtınaya karşı önlem almaya çalıştım. Evimin üst katındaki cam balkonu güvenlik altına alıyordum. Ancak fırtına aniden bastırdı. Bütün aldığım önlemlere rağmen. Cam balkonun camları birer birer düşmeye başladı. Camın birisi elime ve ayağıma düştü. Eli ve ayak parmaklarımı kesti. Kendi imkanlarımla kanı durdurdum sonra da hastaneye gittim" dedi.
'HERŞEY BİR ANDA OLDU'
Kızılcapınar Mahalle Muhtarı Günay Balamur, "Aşırı derecede bir fırtına koptu. Beraberinde yağmur ve doluyu da getirdi. Çamların dalları fırtınadan kırılmaya başladı. Ağaçları devirdi. Telleri kopardı. Elektrik direğinin devrilmesiyle de hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok" diye konuştu.
Metin Törpul ise "Her şey bir anda yaşandı, fırtına, dolu ve yağmur yağdı. Evimde bir hasar yok ama sokaktaki telekoma ait telefon direğini kırdı. Yoldaki ağaçlara zarar verdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2021-06-26 20:44:10

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