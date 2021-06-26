Son kısıtlama öncesi sahilleri doldurdular

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son kez uygulanacak Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar deniz akın etti.

Aydında hava sıcakları artması ve bugün ki TYT sınav sonrası vatandaşlar denize akın etti.

Yarın son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala sahiller tatilcilerle doldu.

Kısıtlama öncesi plajlarda adım atacak yer kalmadı. Milli park araç trafiğine kapanırken dünyaca ünlü Kadınlar Plajı hınca hınç doldu. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

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