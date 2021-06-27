Afgan genç elektrik akımına kapıldı

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İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Söke ilçesinde, bir alışveriş merkezinde elektrik tadilatı yaptığı ileri sürülen Afgan Abdul Halim Özbek (26) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 22:00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM´de elektrik işiyle uğraşan Afganistan uyruklu Abdul Halim Özbek, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdul Halim Özbek´in hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

2021-06-27 00:52:29



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