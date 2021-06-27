Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi'nin Müzisyenlere Destek Konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için verdiği konserlerinin ikincisini Kuşadası’nın dünyaca ünlü kadınlar plajında oldu



Düzenlenen konserde sanatçılar Fatih Veli, Işıl Günay, Anıl Erguvan, Cem ümit ve Yusuf Sarıkaya sahne aldı Pandemi kuralları ile gerçekleşen konserde sanatçıların seslendirdiği şarkılara vatandaşlar eşlik etti.

45 dakika süren konserin ardından Konuşan Fatih Veli, “Pandemi döneminde çok zorluklar çektik, bir nebzede olsa bu tür etkinlikler ile toparlanma içine giriyoruz, bu konserleri düzenlenmesinde öncü olan Aydın Müzik emekçileri Derneği başkanı. Gürhan Çiçek, Işıl Günay ve Aydın büyükşehir belediye başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu’na ve bizleri hep destekleyen Kuşadası belediye başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum buraya bizi dinlemeye gelen bizi yalnız bırakmayan vatandaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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