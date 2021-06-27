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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan YKS adaylarını yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Özcan YKS adaylarını yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2 gün süren ve 3 oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan adayları ziyaret ederek başarılar diledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Pazar mesaisine Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli Kampüsü’nde YKS’ye girecek olan adayları ziyaret ederek başladı. Belediye ekipleri tarafından adaylara su, maske ve meyve suyu dağıtmak için kurulan stantları gezen Başkan Özcan, öğrencilerle sohbet ederek sınav öncesi moral verdi.

Nazilli Belediyesi olarak hafta sonu boyunca YKS adaylarının yanında olduklarını belirten Başkan Özcan, “Yarınların daha güzel olacağına inancını hiçbir zaman kaybetmeden çalışan, emek veren tüm adaylarımızın emeklerinin karşılığını alacağı gün bugün. Bu nedenle bizler de onların yanında olmak destek vermek ve onlara inancımızı göstermek istedik. Sonuç her ne olursa olsun her bir hemşehrimiz bizler için çok değerli. İnşallah her biri gönlünden geçen iyi sonuçları alacaktır. Onların heyecanını paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Sabah erken saatlerde stant açarak öğrenciler ve ailelerine ikramda bulunan ekipler, 2 gün boyunca 17 farklı noktada 15 bin adet maske, meyve suyu ve maske dağıttı.

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