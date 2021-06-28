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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 856 bin doz aşı uygulandı

İHA

Aydın'da 856 bin doz aşı uygulandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Aydın il genelinde 856 bin 798 doz aşı uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 49 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Ocak ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk doz aşısını vurulması ile başlatılan Türkiye genelindeki aşılama çalışmaları kapsamında Aydın'da da belirlenen öncelik sırasına göre vatandaşlara aşı uygulanıyor. Son olarak aşılama yaşı sayısı 18'e kadar düşerken, aşılama çalışmaları son sürat sürüyor.

Türkiye genelinde güncel verilere göre, 32 milyon 616 bin 103'ü ilk, 14 milyon 899 bin 97'si ise ikinci doz olmak üzere toplamda 47 milyon 512 bin 200 doz aşı uygulandı. Aydın'da ise bu rakamlar birinci doz 562 bin 91, ikinci doz 294 bin 707 olmak üzere toplamda 856 bin 798 olarak belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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