Aydın’da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapıla çalışmalarda 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 21 Haziran 2021 27 Haziran 2021 tarihleri arasında 90 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 807,76 gram Kubar Esrar, 44,08 gram Metamfetamin, 3,19 gram Sentetik Kannabinoid, 3,82 gram eroin, 4 bin 385 kök kenevir ve 11 adet ecstasy ele geçirildi.

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