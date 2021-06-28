Aydın'da incir bahçelerine kırmızı örümcek ile mücadele sürüyor

Türkiye’nin incir üretim merkezi Aydın’da incir bahçelerinde kırmızı örümcek zararlısına karşı mücadele devam ederken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de il genelinde bilgilendirme ve uyarılarını sürdürüyor.



İl genelinde 372 bin 655 dekar alanda 61 bin tonluk kuru incir üretimi ile önemli bir yer sahibi olan Aydın'da incir bahçelerinde kırmızı örümcek ile mücadele devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere incir zararlısı kırmızı örümcek ile ilgili gerek arazide ürün başında gerekse mahalle kahvelerinde konu ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar yaparak çalışmalar gerçekleştiriyor. Her bitkide olduğu gibi incirin de belli dönemlerde çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalabildiğine dikkat çeken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İncirde görülen bu hastalık ve zararlıların üründe zarar yapmaması, ürünün kalite ve verimini etkilememesi için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlimizde incir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Germencik, İncirliova, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere incir üretimi yapılan tüm bölgeler kontrol edilmektedir. İl ve İlçe Müdürlüklerimizce yapılan arazi çalışmaları sonucunda üreticilere gerek arazide ürün başında gerekse de mahalle kahvelerinde konu ile ilgili bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.



Yapılan bahçe kontrollerinde il genelindeki bazı bölgelerde lokal olarak kırmızı örümcek zararlısına rastlanıldığını kaydeden yetkililer, "Kırmızı örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı sıcaklıkların artması ile daha da yaygın olarak görülür. Kırmızı örümcek ve diğer zararlılar ile hastalıkların görüldüğü bahçelerde, mücadele konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak Bakanlığımızca önerilen bitki koruma ürünleri tavsiyesinde bulunulmaktadır. Genel olarak bakıldığında ilimiz genelindeki incir alanlarında hastalık ve zararlılar yönünden önem arz edebilecek düzeyde bir yoğunluk bulunmamaktadır. Üreticilerimizin de bahçelerine sık sık kontrol ederek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde İl Müdürlüğümüze ya da İlçe Tarım Müdürlüklerimize başvurması gerekmektedir" diye konuştu.



Son olarak Aydın'da sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek, ürünü ve üreticiyi korumak için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca arazi kontrolleri aralıksız devam ettiği belirtildi.

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