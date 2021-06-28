Kuşadası Belediyesi’nden otizmli bireyler için örnek karar

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Otizm Derneği (KOD) arasında ‘Otizm Dostu Belediye’ protokolü imzalandı. Protokolle, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan Türkmen Mahallesi’ndeki 2 bin metrekarelik taşınmaz, otizmli bireylere yönelik sosyal tesis yapılması için 10 yıllığına derneğe tahsis edildi.

Kuşadası Belediyesi otizmli bireylere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda otizmli bireylerin toplumsal entegrasyonunun sağlanması için sürdürülebilir politikaların oluşturulması, toplumun tüm kesimlerinde otizmle ilgili farkındalığın artırılması, olumsuz toplumsal algının değiştirilmesi ve otizmli bireylerin karşılaştığı ayrımcılıklarla mücadele etmek amacıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Otizm Derneği arasında Otizm Dostu Belediye protokolü imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak katıldı. Protokol ile mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan Türkmen Mahallesi’ndeki yaklaşık 2 bin metrekarelik bir taşınmaz, Kuşadası Otizm Derneği Yaşam ve Spor Alanı yapılması için 10 yıllığına derneğe devredildi.



Kuşadası Belediyesi’nin otizmli bireylere her zaman destek verdiğini belirten Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, “Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e otizmli bireylerin toplumsallaşması ve çocuklarımızın eğitimine destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Derneğimize tahsis edilen araziye spor alanı, müzik odaları, resim ve seramik atölyeleri ile derslikler yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, otizmli bireylerin ailelerinin çocuklarını akşam da bırakabileceği yatakhane düzeni olan bir tesis kurmak. Kuşadası, imzalanan bu protokolle otizmli bireyler ve aileleri için yaşamlarının kolaylaştığı dünyaya örnek bir kent olacak” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Otizmli çocuklarımız ile ailelerine destek olmak amacıyla yetki ve imkanlarımız dahilinde her şeyi yapmaya hazırız. Kuşadası Belediyesi olarak engelsiz bir kent oluşturma yolunda gerek kamu birimleri gerekse de sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana ekip arkadaşlarımla beraber Kuşadası’nda yaşayan bütün hemşehrilerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. Otizmin bir engel değil, farklılık olduğunun bilincindeyiz” diye konuştu.

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