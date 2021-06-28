Çanakkale Savaşları’nı gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı' Kuşadası’nda ziyarete açıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze Tırı'na ev sahipliği yapıyor. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ziyarete açılan tırın içerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgeler sergileniyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören mobil müze tırı 30 Haziran’a kadar 10.00 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, Çanakkale Mobil Müze Tırı’nın korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak ziyarete açıldığını belirterek “3 gün boyunca buradayız. Kuşadalılar müzemizi 10.00 ile 18.00 arasında ziyaret edebilirler. Müzemizde 7 ayrı vitrin bulunmakta. Bu vitrinlerde Çanakkale Savaşlarını görsel, ses ve özel ışık kullanarak yansıtıyoruz. Pandemi süreci boyunca ziyaretler korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurularak yapılıyor. Tüm Kuşadalıları tırımıza bekliyoruz" dedi.

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