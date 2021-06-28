24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı

Bu yıl 24. kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. Türkiye’nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na 59 Temmuz tarihleri arasında dijital başvuru yapılabileceği açıklandı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesi ile birlikte, 6 yıllık aranın ardından 2019 yılında tekrar sanatseverlerle buluşan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Eylül ayının başında düzenlenmesi planlanan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na popüler müzik alanında amatör ve profesyonel müzisyenler katılabilecek.



Yarışmaya katılmak isteyen besteciler, özgün eserleri ile yarışmanın www.altinguvercin.com.tr adresli internet sitesi üzerinden 9 Temmuz Cuma günü saat 18.00’e kadar başvuru yapabilecek. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na çağdaş popüler müzik formlarına ve estetik ölçülere uygun besteler üreterek katılmak mümkün. Gönderilecek eserler özgün olmak koşuluyla; pop, rock, R&B, rap ve hiphop gibi güncel müzik türlerinde olabilecek.



"Dijital oylama 3 hafta sürecek"

24. Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılan eserler arasından Seçici Kurul ve Ön Jüri tarafından 1215 Temmuz tarihlerinde finale kalan 10 besteci belirlenecek ve 16 Temmuz Cuma günü kamuoyuna açıklanacak. Ön jüri tarafından finale katılmalarına karar verilen 10 beste, uygun görülen bir dijital platformda 3 hafta boyunca müzik kamuoyunun oylamasına sunulacak. 3 hafta boyunca devam edecek dijital oylamanın sonuçları yarışmaya final jürisi puanlamasına ek bir jüri üyesinin puanı olarak yansıtılacak.



"Büyük final 12 Eylül'de"

Finale kalan eserlerin 2021 yılı Altın Güvercin Beste Yarışması’nda dereceye girmek için performanslarını sergileyecekleri Büyük Final’in ise 12 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Büyük Final’de dereceye giren birinci besteye Altın Güvercin ve 100 bin TL para ödülü, ikinci besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL para ödülü, üçüncü olan besteye ise Bronz Güvercin ve 25 bin para ödülü verilecek. Öte yandan finalin en başarılı yorumcusu da ayrıca ödüllendirilecek.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’i bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek “Kentimizin en önemli marka değerlerinden olan Altın Güvercin, bu yıl 24’üncü kez Kuşadası semalarına doğru kanatlanacak. Türk pop müziğine yeni ve özgün eserler kazandırmak ve genç yetenekleri teşvik etmek hedefi taşıyan Altın Güvercin Beste Yarışması, düzenlendiği ilk yıldan itibaren besteciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yıl da öyle olacağını biliyor ve yarışmaya eserleri ile başvuracak tüm bestecilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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