Aydın’da vaka sayısı azaldı

Koronavirüs vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da açıklanan haftalık vaka sayılarına göre geçtiğimiz hafta yaşanan artışın ardından bu hafta düşüş yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 49 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Her hafta düşüş yaşayarak normalleşmeye yakın Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 1 oranında artış yaşayarak yüz binde 16,71 olan vaka sayısı bu hafta azalma göstererek yüz binde 14,57 olarak gerçekleşti.

“Vaka sayıları azalıyor”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da bu hafta pozitif vaka sayılarında gözle görülür azalma yaşandı. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 1’lik bir artış yaşayan Aydın, bu hafta yüzde 12 oranında bir azalma yaşadı.

“Tedbirler etkisini daha çok gösterecek”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 1925 Haziran tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 23 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 163’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 27 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 23’e düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım” dedi.

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