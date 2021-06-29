Tır şoförü evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde tır şoförü Ömer Sunmaz evinde ölü bulundu.



Olay, Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Ömer Sunmaz'dan bir süre haber alamayan ve sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çilingir marifeti ile eve giren polis ekipleri Sunmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Kendisini asarak yaşamına son verdiği belirlenen Sunmaz'ın yakınları acı haberle yasa boğuldu. Sunmaz'ın cenazesi gerekli incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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