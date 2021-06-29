Büyükşehir bürokratları vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlarla bu ziyaretlerde bir araya geliyor.



Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ve katılımcı süreçlerle Aydın’ın geleceğini planlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın 17 ilçesinin tamamında yapılan 'Büyükşehir Sahada' uygulamasıyla kısa sürede 240 mahalleyi ziyaret etti. Planlanan işler hakkında vatandaşları bilgilendiren Büyükşehir bürokratları, vatandaşlardan gelen görüş, talep ve öneriler ile birlikte gelecekte yapılacak olan yatırımları şekillendiriyor.



Özellikle merkeze uzak noktada olan mahallelerden başlanarak yapılan toplantılar ile aynı zamanda yönetim ve yatırım sürecine vatandaşların öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar veriliyor. Kısa sürede hayata geçirilecek işler ise tek tek not alınarak ilgili birimlere iletiliyor. Aydınlılara daha iyi hizmet verebilmek için düzenlenen bu toplantıların dördüncüsü de gerçekleştirilerek merkeze uzak noktadaki 240 mahallenin analizi vatandaşlarla birlikte yapılmış oldu.



“Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanıyor”

Mahalle toplantılarından çok verimli sonuçlar alındığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanıyor, bunun için mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yatırım planlarımızı vatandaşlarımızın talepleri ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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