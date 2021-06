Sokağa atılan vatandaşa, Başkan Atabay sahip çıktı

Didim’de yaşadığı evden çıkartılıp eşyaları ile birlikte sokağa atılan yaşlı adama Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay sahip çıktı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamın sokağa atılan eşyalarını yedi emin deposuna kaldırdı.

Didim Belediyesi tarafından belirlenen bir otele yerleştirilen, tüm ihtiyaçları karşılanan adının verilmesini istemeyen yaşlı adam, kendisine sahip çıkan Didim Belediyesi ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür etti.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyeciliği her alanda uyguladıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “ Sokakta kalan vatandaşımıza Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müz gereken her türlü yardımı ve kolaylığı sağlamıştır. İlçemizde yaşanan bu tür durumlarda bilgimiz olduğu andan itibaren Belediye olarak her türlü yardımı yapıyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu anda yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

