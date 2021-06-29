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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor

İHA

Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor

Söke Belediyesi yol yenileme çalışmalarına ilçenin değişik mahallelerinde hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler yine beş farklı noktada eş zamanlı çalışmalarına devam ediyor. Kemalpaşa, Çeltikçi, Yenicami, Sazlı, Kemalpaşa Mahallesi Forbes Sokak’ta Vergi dairesi ile Halime’nin Deresi mevkii arasında kalan birinci etap yol yenileme çalışmasında yol kaplama çalışması tamamlandı. Bu bölgede kaldırımlarda yenilenirken son rötuşlar yapılıyor. Söke Belediyesi Şantiye ekiplerince yapılan çalışmalarda Forbes Sokak’a paralel olan Çeltikçi Mahallesi sınırlarında yer alan Vergi Dairesi ile Adliye Sarayı arasında kalan sokaklarda da yol yenileme çalışması başlatıldı. İvecen Sokak’ta eski zemin kaplaması sökülüp, alt yapı malzemesi serilirken; bir yandan da yeni parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Bu sokaklarda suyun kolay akışını sağlayacak kenar suyolları da yapılıyor.
Diğer taraftan Yenicami Mahallesi Tariş arkası Kaymakamlık lojmanı önünde bulunan Eren Yıldırım Sokak’ta yol yenileme çalışması son aşamaya geldi.
Söke Belediyesi ekipleri Yenicami Mahallesi Ali Rıza Bey kooperatifi arkasında bulunan sokakta da yol yenileme çalışması başlattı. Bir diğer ekip ise Sazlı Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Yenikent Mahallesi 47. Sokak’ta yol ve kaldırım yenileme çalışması sona erdi.

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