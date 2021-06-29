Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana toplum sağlığının korunmasına ve ortak kullanım alanlarının temizliğine büyük önem veriyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan sıcaklıklarla birlikte hızlı üreyen haşerelere ve sivrisineklere karşı gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Sivrisinek, yakarca gibi akşam aktif olan uçkun canlılarla mücadele kapsamında, 20.00 ile 24.00 saatleri arasında soğuk sisleme (ULV) yöntemi ile sokak ilaçlama çalışması yapılıyor. Tüm mahallelerde haftada iki kez sokak ilaçlama çalışması yapıldığını söyleyen Başkan Atay, “Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından akşam aktif olan uçkun canlılara yönelik yapılan sokak ilaçlama çalışması yaz mevsimi boyunca sürdürülecektir. İlaçlama çalışmalarında, kullandığımız ürünlerin tamamı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı, insana ve hayvana zararı olmayan, çevre dostu ürünlerdir. Efelerimizin daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

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