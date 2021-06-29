Ankara Üniversitesi’nden Vali Aksoy’a Hitit Güneşi

Ankara Üniversitesi Öğrenci Topluluğu mensupları ile Didim’de bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a, üniversitenin sembolü olan Hitit Güneşi takdim edildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde Ankara Üniversitesi’nin RektörMezun buluşması kapsamında söyleşi gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni mezunu olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı söyleşiyi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yönetti. Samimi bir ortamda düzenlenen söyleşinin ardından Rektör Ünüvar tarafından Vali Aksoy’a, üniversitenin sembolü olan Hitit Güneşi takdim edildi. Didim ÖRSEM Tesisleri’nde gerçekleştirilen söyleşiye Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra yine Ankara Üniversitesi mezunu olan Didim Kaymakamı Halil Avşar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile öğrenci topluluğu mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.