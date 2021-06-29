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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi

İHA

Aydın'da yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 22 dalda düzenlenen yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çocuklar ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak planladığı ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Aydın'da da düzenlenen açılış töreni ile başladı. Adnan Menderes Stadyumu'nda yoğun katılımla düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Keskin, "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları çocukları ve gençleri spora yönlendirip ve sporu sevdirmek, yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her yıl okulların kapanmasına müteakip faaliyete geçmektedir. Erken yaşta spora kazandırdığımız çocuklarımız, düzenli ve özverili çalışmaları ile gelecekte uluslararası platformlarda bizleri gururlandıracaklardır. Bu bağlamda Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nda 518 yaş arasındaki çocuk ve gençlerimize yönelik açılan 22 spor dalında 26 antrenörümüzün görev alacak. Ayrıca Yaz Spor Okullarının dışında 12 ay boyunca ücretsiz spor kurslarımız da devam etmektedir. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hedefimiz yaz döneminde 15 binin üzerinde çocuk ve gencimizin spor faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Bu yolda özverili çalışacak olan antrenörlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Müdür Vekili Keskin'in konuşmasının ardından, milli sporcular tanıtılarak halk oyunları gösteri sahnelendi. Cimnastik, Muay Thai ve Taekwondo gösterilerinin ile renklenen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış törenine Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili ve Yurt Hizmetleri Müdürü Ali Keskin, Gençlik ve Spor Efeler İlçe Müdürü Mithat Yıldırım, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı.

Aydın'da açılışı düzenlenen yaz spor okullarında, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, cimlastik, eskrim, futbol, floor curling, güreş, hemsball, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okuçuluk, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme ve wushu olmak üzere 22 spor dalında faaliyet gösterilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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