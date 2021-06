Didim plajlarında tatil köyü konforu

Didim Belediyesi tarafından plajlara yerleştirilen emanet kasalar, vatandaşlara tatil köyü konforu yaşatmaya devam ediyor.



Didim Belediyesi her alanda vatandaşlara kolaylık sağlamak için çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Didim plajlarına yerleştirilen emanet kasalar vatandaşların hizmetine sunuldu. Didim Plajlarında tatil köyü güvenliği ve konforu yaşatan emanet kasalar sayesinde plajlarda vatandaşların yaşayabileceği her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilecek.



Vatandaşlara her alanda kolaylık sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Yazın yoğunluktan dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız plajlara gelirken yanlarında getirmiş oldukları cep telefonu, anahtar gibi eşyaları bırakabilecekleri yer arıyorlar. Bu yüzden plajlarımıza güvenli emanet kasaları yerleştirdik. Kasaların başında görevliler var. 7/24 güvenlik kamerası ile koruma ve kontrolü gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı eşyalarını bırakabilirler” diye konuştu.

