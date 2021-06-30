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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu

İHA

Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kuşadası oldu

Kuşadası Belediyesi, kenti 1 Temmuz’da başlayacak olan kademeli normalleşmenin 3’üncü aşamasına hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sıcaklığının arttığı günlerde tatillerini geçirmek için Kuşadası’nı tercih eden turistler ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan çarşı, sahil bandı ve plajları dolduruyor.

Ege Bölgesi’nin turizm başkenti Kuşadası, korona virüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 11 ay süreyle uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme sürecine hazırlanıyor. Yaz sıcaklıklarının iyice hissedildiği kent, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kenti ziyaret eden misafirler Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yenilenen turistik çarşıları dolduruyor. Termometrelerin 35 dereceleri gösterdiği kentte sıcaklardan bunalanlar soluğu deniz kıyılarında alıyor. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer ise belediye ekiplerince tüm alt ve üst yapı sorunları çözülen kentin mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oluyor. Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde işlettiği plajlarda korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak misafirlerden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor.

Kuşadası’nda turizm sektöründe çalışan Kemal Adıbelli “Kuşadası’nda turizm sezonu başladı. Korona virüse karşı önlemlerimizi aldık. Önümüzdeki günlerde kademeli normalleşmede 3’üncü aşamaya geçiyoruz. Belediye ekipleri kenti yaz sezonuna çok güzel hazırladı. Turist yoğunluğunun artacağını umut ediyoruz. Kuşadası tatil yapmak için çok güzel bir yer” dedi.

Yaz tatili için Kuşadası’nı tercih eden Özlem Sülün ise “İngiltere’de yaşıyorum. Kuşadası’nı çok seviyorum. Denizi, doğası çok güzel. Plajlarının kum olması da çok hoşumuza gidiyor. Sosyalleşme olanağı fazla ve gezilip görülecek yeri çok. Türkiye’de birçok tatil beldesini dolaştım fakat hep dönüp dolaşıp Kuşadası’na geldim. Kuşadası’nı ayrıca Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak görüyorum” diye konuştu.

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