Turunçgillerde ’Harnup Güvesi’ne dikkat

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri turunçgil alanlarında yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi kapsamında, Aydın’da yapılan bahçe ve tuzak kontrollerinde Harnup Güvesi zararlısına rastlandığını açıklayarak alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



TÜİK 2020 verilerine göre, 89 bin 541 ton üretimi ile yaş meyve ve sebze ihracatında gelişme potansiyeline sahip önemli bir yerde bulunan Aydın'da, turunçgil alanlarında yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi kapsamında, yapılan bahçe ve tuzak kontrollerinde Harnup Güvesi zararlısının erginlerine rastlanıldı. Bu nedenle Harnup Güvesi zararlısının tüm üreticiler tarafından tanınıp, yoğunluğunun izlenmesi ve bahçelerde mücadelenin uygulanması Aydın'da turunçgil yetiştiriciliği için büyük önem taşıyor.



Harnup Güvesi'nin zarar verdiği meyvelerin yenidünya, nar, incir, ceviz, portakal, greyfurt, elma, armut, badem, kestane, fındık, Trabzon hurması ve üzümü olduğunu kaydeden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri alınması gereken önlemler hakkında şu ifadelere yer verdi;



"Turunçgil ve nar bahçeleri içinde ve çevresinde harnup ve yenidünya gibi zararlının diğer konukçuları yetiştirilmemelidir. Ticari değeri olmayan hastalıklı meyveler ağaç üzerinden toplanarak yok edilmelidir. İlk vuruklu meyve dökümünden sonra ağustos ayından itibaren 4’er gün ara ile kasım ayı ortasına kadar, yere düşen veya ağaçta sararmış olan meyveler toplanarak imha edilmelidir. Bu yolla döküm yüzde 80 oranında azaltılabilmektedir. Fakat bu kültürel önlemlerin başarılı olabilmesi için tüm turunçgil yetiştiricileri tarafından uygulanması gerekmektedir. Bu zararlı ile mücadelede Bacillus thuringiensis’li preparatlar kullanılmalıdır. Turunçgillerde meyveler yumurta bırakma olgunluğuna geldiğinde Haziran’ın ikinci yarısından itibaren 1015 gün aralıklarla 45 kez ilaçlama yapılmalıdır"

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