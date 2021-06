Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile 3 Eylül12 Kasım 2020 tarihleri arasında Aydın Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası’nda, farklı kategorilerde yarışan katılımcılar, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.



19 farklı kategoride 239 sporcunun katıldığı Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası’nın ödülleri, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüs pandemisi nedeniyle yapılamamıştı. Kademeli normalleşme dönemi ile birlikte, dün akşam gerçekleştirilen ödül töreninde, sporcular ödüllerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer’in elinden aldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 3 Eylül 12 Kasım 2020 tarihleri arasında Aydın Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası’nda, erkekler çift kategorisinde yarışmaya katılmıştı. Başkan Atay, girdiği yarışta erkekler çift kategorisinde ikinci oldu. Ali Karagöz isimli sporcu Başkan Atay ile 2’nciliği paylaşırken, Erkekler çift kategorisi şampiyonları Fatih Kılınç ve Kamil Uysal oldu. Başkan Atay ile yarışmacılar, ödüllerini Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer’den aldı.



“Sporcularımıza her türlü desteği vermeye hazırız"

Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Tenis Kulübü üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Tenis, sporların en asillerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Bu güzel sporun herkes tarafından benimsenmesine katkı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarılı olan çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Yurt dışında turnuvalara gitmek isterlerse, onlara da her türlü maddi ve manevi katkıyı Efeler Belediyesi olarak vermeye hazırız. Çocuklarımızın hem bilgili yetişmeleri, hem de onların sportif olarak başarılı olmalarını sağlayacak ortamları oluşturmak biz yerel yöneticilerin görevi. Ben de turnuvada ikinci oldum. Karşılaştığım arkadaşım da çok başarılıydı. Herkese çok teşekkür ederim, başarılı olan herkesi kutluyorum” dedi.



“Başkanımız her zaman yanımızda"

Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer Başkan Atay'ın her zaman yanlarında olduğunu kaydederek, “Her zaman olduğu gibi, içinde bulunduğumuz Korona virüs pandemisinin bu zorlu sürecinde de bizleri yalnız bırakmayan, Aydın Tenis Kulübü’ne hiçbir desteğini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’a şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Kulübümüz bünyesinde düzenlenen turnuvalarda başarı elde eden sporcularımızı canı gönülden tebrik ederim" diye konuştu.

