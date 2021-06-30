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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özmeriç güven tazeledi

İHA

Başkan Özmeriç güven tazeledi

Normalleşme süreci ile birlikte ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştiren Aydın Şoförler, Otomobilciler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Normalleşme sürecinin başlaması ile ilk defa kongreye giden esnaf adeta bayram havasında kongre yaparken, zor günlerde esnaf ve sanatkarın yanında olan Başkan Özmeriç, üyelerin neredeyse tamamının katıldığı kongrede güven tazeledi.
Pandemi tedbirlerine göre açık alanda yapılan ve şenlik havasında geçen genel kurula çok sayıda katılımın olması dikkat çekti. Divan üyelerinin belirlenmesi ile başlayan genel kurulda faaliyet raporları da oy birliği ile kabul edildi.
Genel kurulda kısa bir konuşma yapan Aydın Şoförler, Otomobilciler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç; “Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi ile savaşıyoruz. Salgın hastalık özellikle küçük esnaflarımız üzerinde çok olumsuz etkiler oluşturdu. Biz de Nisan ayı sonuna kadar yapmamız gereken kongremizi bugün yapabildik. Sosyal mesafe kurallarını da göze alarak açık havada kongremizi gerçekleştirdik. Kongremize gelen tüm üyelerimize de teşekkür ederim çok güzel bir katılım oldu. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Efeler Belediyemize esnafa verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizim kooperatifimizin amacı, esnafı kredi anlamında desteklemek ve kooperatifimiz bu anlamda ülke genelinde görevini yapmıştır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yapılan bu çalışmalar Aydın bölgesini parasız bırakmadı. Bunun yanında hem kredi anlamında desteklenmesi hem de mevcut kredilerin geri ödemelerindeki sıkıntıların giderilmesi anlamında öncelikle 3 ay anapara artı faiz ötelendi. Onun arkasından kalan kredilerde üzerlerine eklenmek suretiyle esnafın rahatlaması sağlandı. Artık bu zor günleri geçirdik. Bundan sonra Temmuz ayından itibaren biz çalışmaya başlayıp, hem borçlarımızı ödeyip hem de yanımızdaki insanların nafakalarını temin etmeye başlayacağız. Pandemi sürecinde esnafımıza kredi anlamında çok büyük destekler yaptık. Şu an için pandemi sürecinde Aydınlı esnafımıza yaklaşık 170 milyon TL civarında kredi verdik. Bunların ödemeleri de eski faiz oranında geri gelecek” dedi.
Adeta şenlik havasında geçen kongreye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, AydınMuğla İlleri Esnaf Kredi ve Kefalet Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi, İnşaatçılar Odası Başkanı Alaaddin Durmaz'ın yanı sıra pek çok oda ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
Semih Özmeriç başkanlığında oluşan yeni yönetimde Oktay Mantar, Atila Akgün, Hakan Anğı ve Arif Özçiçekçi'den oluşurken yedek üyeliklere de Şahin Temel, Muharrem Dincil, Yunus Zeybek, Cihan Çevik ve Yusuf Sarı seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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