Muharrem İnce Nazilli’de rozet taktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Partisinin il başkanlığı binası açılışı için geldiği Aydın’da Nazilli’yi de ziyaret etti. Memleket Partisi Lideri İnce, burada partisine katılan 5 kişiye rozet taktı.

Partililer tarafından Nazilli İstasyon Meydanı’nda karşılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti otobüsünün kapısından partililerine seslendi. Kısa bir konuşmanın ardından ara sokaklardan yürüyerek Uzun Çarşı’ya giren İnce, vatandaşlarla sohbet ederek bol bol selfie çektirdi. Yürüyerek Belediye Meydanına geçen Muharrem İnce burada partilerine geçen 5 kişiye rozet taktı. Halkı selamlayarak Aydın’a hareket eden İnce’ye vatandaşlar el sallayarak karşılık verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.