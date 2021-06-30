Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında bir sürücü gaz ile fren pedalını karıştırınca faciadan dönüldü. Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuşadası Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurhan Y. kontrolündeki 09 BAJ 72 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün gaz ile freni karıştırması sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkartılarak, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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