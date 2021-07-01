Fren yerine gaza bastı, hastane otoparkından şarampole yuvarlandı

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Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Nuran Y., otomobilini hastane otoparkına park etmek istediği sırada, fren yerine gaza basınca şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 09 BAJ 72 plakalı otomobilini otoparka park etmeye çalışan Nuran Y., bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil, park alanındaki bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin içerisinden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Nuran Y., hastaneye kaldırıldı. Nuran Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-07-01 00:25:46



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