ADÜ Öğretim Üyeleri ’Kimya bilimine yön veren 100 Türk’ arasında yer aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdener Karadağ ve emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Güçlü, Turkishtime’ın hazırladığı ’Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk’ arasında yer aldı.



Bilime yön verenler araştırma serisine bu yıl ’Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk’ ile devam eden Turkishtime’ın, kimya alanında önde gelen bilim insanlarını bir araya getirdiği listede yer alan Prof. Dr. Erdener Karadağ ve Prof. Dr. Kubilay Güçlü, kendileri ve ADÜ adına büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ettiler. Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, Organik Kimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimya olmak üzere kimyanın beş ana bilim dalındaki Türk bilim insanları, araştırmalarının aldığı atıf sayısını gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek Hİndeksi değerine (Google Scholar Veri tabanı kullanılarak) göre listelendi.



Sıralama Hİndeksi verilerine göre yapıldı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan kitapta, kimya alanındaki bilim insanlarının başarı öyküleri, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları ayrıntılı olarak anlatıldı.



Akademik hayatını kimya ve kimya mühendisliğine adamış bilim insanları tek tek araştırılan ’Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk’ araştırması kitabında Hİndeksi verilerine göre sıralama yapıldı. Ayrıca akademik isimlerin SCI indeksindeki çalışmalarına almış oldukları atıf sayıları da göz önünde bulunduruldu.



Kitap, ücretsiz olarak Cumhuşbaşkanlığı, bakanlıklar, kimya sektörü STK temsilcileri, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat sıralamasındaki ilk bin firma temsilcisi, üniversite rektörlükleri dahil olmak üzere 5 bin VIP adrese isme özel olarak ulaştırılacak. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemiz ve bilim dünyasına yaptıkları katkılarından dolayı öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.

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