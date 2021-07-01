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Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastasından 'organ bağışı' mesajı

DHA

Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastasından 'organ bağışı' mesajı


Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)TÜRKİYE'nin ilk çift kol nakli yapılan hastası Cihan Topal (38), 11 yıldır yaşamını Aydın'ın Efeler ilçesinde çiftçilik yaparak sürdürüyor. Nakil kollarıyla çocuklarının elinde tutup, okula götürebildiğini, tüm ihtiyaçlarını başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan karşılayabildiğini belirten Topal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki operasyonla Türkiye'nin beşinci çift kol nakli yapılan hastası olan Yavuz Ayılmazdır'a (34) 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, "Çok şükür, organ bağışı yapan ailelerimiz var. Halkımızın organ bağışına destek olması gerekiyor" dedi. 
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, yine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Antalya'da beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Sami Şahin'in (34) bağışlanan 2 kolu, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu 2 elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi. Nakil haberlerinin ardından Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan hastası Cihan Topal, Şahin'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Aydın Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de 2 kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Topal'a, 25 Eylül 2010'da, kazada hayatını kaybeden Fatih Demirel'in (23) 2 kolu, 7 saat süren ameliyatla nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. Topal'dan sonra aynı kaderi paylaşan Atilla Kaydır'a 2012'de, Mustafa Sağır'a 2016'da, Yusuf Oğuz Şimşek'e ise 2019 yılında çift kol nakli gerçekleştirildi.
'HAYAT YENİDEN BAŞLADI'
Nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Cihan Topal, "Türkiye'de ilk kez gerçekleşen çift kol nakliyle gündeme geldim. Bu süreçten sonra hayata adeta benim için yeniden başladı. Şu an çok şükür; çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum, onlara sarılabiliyorum, en önemlisi okula götürebiliyorum, onları sevebiliyorum. Normal bir vatandaş gibi günlük tüm ihtiyaçlarımı, her şeyimi kendim yapabiliyorum" diye konuştu. 
'ORGAN BAĞIŞI OLMAZSA HİÇBİR NAKİL YAPILAMAZ'
Organ bağışı yapan ailelerin çoğalması gerektiğini dile getiren Topal, "Çok şükür, organ bağışı yapan ailelerimiz var. Şu an benimle çift kol nakli yapılan beşinci kişi oldu. Son nakil yapılan arkadaşımızın durumu çok iyi, tedavisi sürüyor. Öncelikle ona 'geçmiş olsun' diliyorum. Buradan çift kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben bunu her zaman dile getirebiliyorum, organ bağışı sayesinde çocuklarıma sarılabiliyorum. Onların saçının telini okşayabiliyorum. Onların sıcaklığını hissedebiliyorum. Ben bunları organ bağışı sayesinde yapabiliyorum. Organ bağışı olmazsa Türkiye'de hiçbir nakil yapılamaz. Halkımızın daha bilinçli olması için organ bağışına destek olmaları gerekiyor. Dün de beyin ölümü gerçekleşen bir hastamızın kolları ve diğer organları toplamda 7 kişiye hayat oldu. Beyin ölümü gerçekleşen vatandaşa Allah rahmet eylesin. Duyarlı aileyle 7 kişi hayata tutundu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM
2021-07-01 11:25:39

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