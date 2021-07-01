Trafikten düşürülen aracı kullanmış

Aydın’ın Didim ilçesinde trafikten düşürülen aracı aktif olarak kullanan şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Didim’de M.Ç. isimli şahsın kendisine ait 1987 model aracını trafikten düşürdüğünü, aracın motor ve şase numarasını alarak aracı bu haliyle E.Ö. isimli şahsa sattığı tespit edildi. E.Ö isimli şahsın aracı aldıktan sonra 1987 model aracın motorunu ve şase numarasını kullanarak aracı aktif kullandığı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. E.Ö.’nün ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilirken, hakkında gerekli işlemler yapılarak, araç incelenmek üzere kriminale gönderildi.

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