Didim’de Yaz spor okulları resmi açılışı törenle yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ülke genelinde başlatılan Yaz Spor okullarının açılışı Aydının Didim ilçesinde de gerçekleştirildi.

Didim Şehir Stadında yapılan açılış törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim HEM Müdürü Nuri Öner ile sporcular, antrenörler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu yaptı.

Kurucu konuşmasında Didim’de 9 branşta yaz kursları verileceğini ifade ederek “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde tüm ülke genelindeki Gençlik ve Spor merkezlerinin açılışı yapıldı. Yaz tatili başladı, gençlerimizin ve sporcularımızın zamanları iyi değerlendirmeleri için 9 branşta kurs açtık. Sporcuların bu anlamda onların gelişimlerine katkı sunmak için buradayız. Açılan tüm branşlara kayıt için bekliyoruz. Bu yaz spora başlamalısın sloganıyla tüm Didimli gençleri kurslara bekliyoruz. Ücretsiz kurslar için başvuruları bekliyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Boks, Jimnastik, Basketbol ve Tekvando branşlarına eğitim alan sporcular birer gösteri yaptı. Ardından tüm sporculara şapka ve tişört dağıtımı yapıldı.

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