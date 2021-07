Koçarlı'daki üretici pazarları yeniden açılıyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı durumda olan Çakırbeyli ile Dedeköy Üretici Pazarı’nın 4 Temmuz Pazar günü yeniden açılacağını duyurdu.



Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı ön planda tutularak geçici süreliğine kapatılan Çakırbeyli Üretici Pazarı ile Dedeköy Üretici Pazarı’nın, 4 Temmuz Pazar günü itibariyle yeniden açılması kararlaştırıldı. Aydınlı vatandaşların hafta sonunda organik ve doğal ürün alışverişi için vazgeçilmez noktalarından olan her iki pazarda da pandemi tedbirlerine azami önem gösterilmesini rica eden Başkan Kaplan, üretici esnaflara bol kazançlar, vatandaşlara da iyi alışverişler temennisinde bulundu.

“Hijyen standartları ön planda tutulacak”

Koçarlı’da Aydınlı vatandaşların hafta sonları uğrak noktalarından olan her iki üretici pazarının da pandemi dönemi boyunca kapalı olduğunu hatırlatarak, 1 Temmuz’da başlayan kademeli normalleşmeyle birlikte yeniden açma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Her iki pazarımızın da açılmasıyla beraber hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın hasretine artık son veriyoruz. Belediye olarak denetimlerde bulunacağımız her iki pazarımızda da köylülerimizle üreticimizin binbir emek ve zahmetle ürettiği ürünler, yeniden hijyen standartları ön planda tutularak tezgahlarımızda yerini alacak. Esnaflarımızla vatandaşlarımızın alışveriş esnasında rehavete kapılmadan pandemi tedbirlerine uymaları da bu noktada büyük önem taşıyor. Pazarlarımızın yeniden açılması vesilesiyle esnaflarımıza bol kazançlar, vatandaşlarımıza da özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarını göz ardı etmemelerini rica ederek iyi alışverişler diliyorum” ifadelerini kullandı.

