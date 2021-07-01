Deprem Bilimci Ercan, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Dünyaca ünlü Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Aydın'ın depremselliği, alınan ve alınacak tedbirler konusunda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Prof. Dr. Ercan, Başkan Çerçioğlu'na kitaplarını armağan etti. Değerli bir bilim insanını ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, Ercan'ı depreme karşı duyarlılık çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kendisi de Nazillili olan Ercan ise Başkan Çerçioğlu'nun yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

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