18 yıl 9 ay hapisle aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan otomobilde, 20 suçtan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yasin Ş. yakalandı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yeniköy Mahallesi yakınlarında oluşturdukları kontrol noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçtaki Yasin Ş.'ye kimlik sorgulaması yapıldı. Yasin Ş.'nin, 20 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Yasin Ş., Jandarma Komutanlığı'na götürüldükten sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-07-01 17:38:38
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